До нападу Росії на Україну Молдова повністю залежала від російської газової компанії "Газпром" щодо імпорту газу.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Россі в Україну, Молдова підписала рамкову угоду з грецькою державною компанією DEPA Commercial щодо постачання блакитного палива.

Як повідомляє молдавський телеканал TV8, документ був підписаний в Афінах під час офіційного візиту до Греції міністра енергетики Молдови Віктора Парлікова та керівника державної компанії Energocom Віктора Бінзаря.

Бінзар повідомив, що трейдери в регіоні постачають газ з декількох географічних точок, включаючи Схід, США та Африку, за вигідними цінами.

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Цей контракт передує будь-якому контракту купівлі-продажу і є обов'язковим для виконання між компаніями в Європейському Союзі.

"Співпраця між Молдовою та Грецією дозволить збільшити роль підземних родовищ газу в Україні для забезпечення Центральної Європи природним газом у холодний період поточного року. Досвід Energocom минулого сезону з використання інтерконектора Греція-Болгарія показав можливість використання трансбалканського газопроводу в реверсивному режимі", - повідомив міністр енергетики Парліков.

Грецію вважають стратегічною точкою з доступними джерелами енергії, де вже працює термінал зрідженого природного газу (СПГ), а другий термінал буде завершено до кінця року.

Ситуація з газом у Молдові

1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

До нападу Росії на Україну Молдова повністю залежала від російської газової компанії "Газпром" щодо імпорту газу.

7 лютого 2023 року Україна розпочала імпорт газу через Молдову.

21 березня 2023 року Молдова заявила про те, що відновлює закупівлі газу у "Газпрому".

2 квітня 2023 року президент країни Майя Санду заявила про те, що Молдова вирішила відмовитися від російських енергоносіїв.

За її словами, в питаннях постачання газу Молдова вже "практично незалежна" від Росії. Однак країна залежить від цінової ситуації на європейському енергетичному ринку, тому потрібні інвестиції в енергоефективність та відновлювані джерела енергії.

Президент Молдови зазначила, що повна енергонезалежність від Росії стане можливою через два роки, коли буде закінчено будівництво магістральної лінії електропередач Кишинів-Вулканешти. Ця лінія дозволить об'єднати енергосистеми Молдови та Румунії.

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