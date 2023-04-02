Позбуватися російського впливу будуть декількома способами одночасно.

Через два роки Молдова може повністю подолати енергетичну залежність від Росії. Про це заявила президент країни Майя Санду в ефірі телеканалу Moldova 1.

За її словами, в питаннях постачання газу Молдова вже "практично незалежна" від Росії. Однак країна залежить від цінової ситуації на європейському енергетичному ринку, тому потрібні інвестиції в енергоефективність та відновлювані джерела енергії.

"Ми збільшуємо цю незалежність і в якийсь момент взагалі більше не будемо залежати від Російської Федерації, що збільшує наші важелі впливу, в тому числі в цьому процесі врегулювання придністровського конфлікту", - заявила Санду.

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Президент Молдови зазначила, що повна енергонезалежність від Росії стане можлива через два роки, коли буде закінчено будівництво магістральної лінії електропередач Кишинів-Вулканешти. Ця лінія дозволить об'єднати енергосистеми Молдови та Румунії.

Ситуація в Молдові на тлі війни в Україні

Росія намагається розхитати політичну ситуацію в Молдові і за можливості влаштувати там проросійський державний переворот. З цією метою використовується налаштована проросійськи частина молдавського населення.

За словами президента країни Майї Санду, Молдова добре розуміє, хто її друзі, а хто вороги. Вона запевнила, що її країна ніколи не підтримає російських вбивць.

Взявши курс на подальше дистанціювання від Москви, влада Молдови вирішила "скасувати" так звану "молдавську мову", яка на практиці ідентична румунській. Її дестилетиями використовували, щоб перешкоджати зближенню Молдови з Румунією. Тепер державною мовою країни офіційно вважається саме румунська.

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