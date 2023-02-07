Паливо фізично не перетинає кордон, а сторони здійснюють взаємозалік.

Україна почала транспортувати газ з Європи через Молдову з подальшим закачуванням його в українські сховища.

Як повідомляє ТОВ "Оператор ГТС України" йдеться про віртуальний реверс. Оператори здійснюють фізичне транспортування тільки в одному напрямку, а в іншому – газ транспортується з використанням віртуального реверсу (або backhaul).

У цьому випадку пальне фізично не перетинає кордон, а сторони здійснюють взаємозалік.

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"Оператор ГТС України спільно з Укртрансгазом продовжують надавати трейдерам послуги short haul і "митний склад". Ми пропонуємо нашим партнерам кооперацію, яка зміцнить енергетичний ринок Європи та сприятиме подальшій інтеграції України", – додав в.о. гендиректора ОГТСУ Павло Станчак.

Україна має можливість виробляти віртуальний реверс з усіма операторами ГТС суміжних країн Європи. Ключовою передумовою для цього є наявність в системі ресурсу.

Війна в Україні та ситуація з газом:

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. 1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже в два рази.

20 грудня 2022 року в Росії вибухнув трубопровід з експортним газом до Західної Європи через Україну.

23 грудня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія може зупинити транзит газу до Європи у будь-який момент.

Станом на 4 січня 2023 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму.

3 лютого 2023 року"Газпром" змінив обсяг транзиту газу через Україну.

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