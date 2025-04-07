Азіатські акції падають на тлі найгіршого тижня для акцій Волл-стріт із часів пандемії Covid-19.

Ф'ючерси на американські фондові індекси та азійські акції різко впали. Адміністрація Дональда Трампа заявила, що масштабні мита збережуть, попри побоювання, що вони можуть спричинити рецесію у світовій економіці.

Видання Financial Times пише, що китайські ринки впали. Гонконгський індекс Hang Seng знизився більш ніж на 10%, а материковий індекс CSI 300 - на 5,8%. У Японії індекс Topix знизився на 6,5, а індекс Nikkei 225 знизився на 6,3%. Австралійський S&P/ASX 200 і корейський Kospi також знизилися більш ніж на 4%.

Зниження відбулося після того, як у четвер і п'ятницю S&P 500 втратив понад 5 трильйонів доларів наприкінці найгіршого тижня від моменту початку пандемії коронавірусу 2020 року. Більш ніж 10%-ве падіння S&P 500 у четвер і п'ятницю - це лише четвертий випадок за останні 85 років, коли індекс падав так швидко.

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Сировинні товари також зазнали значних втрат: американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 3,4% до 59,80 долара за барель. Міжнародний еталон нафти Brent впав на 3,4% до 63,35 долара.

Ціна міді на LME, яку широко розглядають як непрямий показник зростання через її промислове використання, впала більш ніж на 7% до 8 690 доларів за тонну.

Курс біткойна впав на 0,8% до 78 198 доларів за токен. Долар знизився на 0,3% відносно кошика валют найбільших торговельних партнерів, а японська ієна зросла на 0,8% до 145,6 ієни за долар. Офшорний китайський юань, який вільно торгується, впав на 0,2% до 7,31 за долар.

Акції Toyota впали майже на 7%, а Nintendo знизилася на 9,6% після новин про те, що вона відклала попередні замовлення на свою нову консоль Switch 2 у США після оголошення про мита. Акції SoftBank впали на 12,7%, а найбільшої фінансової групи Японії MUFG - на 15%.

"Падіння є відображенням деякого ослаблення позиціонування, особливо іноземного позиціонування в японських банках і фінансових компаніях", - сказав глава відділу стратегій по акціях і деривативах в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в BNP Рaribasб Джейсон Луї.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на імпорт, які суттєво вплинули на глобальну торгівлю. Зокрема, запроваджено базове мито в розмірі 10% на імпорт з більшості країн, включно з Україною. ЄС і Китай зіткнулися з більш високими ставками - 20% і 54% відповідно.

Ці заходи спричинили серйозні потрясіння на світових фінансових ринках, викликавши побоювання щодо можливого початку глобальної торговельної війни і потенційної рецесії.

Після введення Трампом високих мит на біржах по всьому світу почалося падіння індексів. Зокрема, подешевшали й акції американських компаній, оскільки інвестори бояться рецесії та інфляції у США.

Зі свого боку Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити "багато грошей" для скасування нових масштабних мит, і порівняв їх із "прийомом ліків".

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