Група зіткнулася з тиском з боку президента США.

Група ОПЕК+ погодилася на більш значне, ніж очікувалося, збільшення поставок нафти в травні. Це рішення посилило ще більше знизило ціни на нафту, викликане митами президента Дональда Трампа.

Видання Bloomberg пише, що група додасть 411 000 барелів на день на ринок наступного місяця, що еквівалентно трьом щомісячним траншам з попереднього плану з відновлення видобутку.

"Якщо ОПЕК+ хотіла стримати зростання цін на нафту, то зараз, коли президент Трамп ініціював торговельну війну з рештою світу, для цього був дуже слушний час", - сказав Гаррі Чілінгуіріан, голова відділу нафтових досліджень і аналітики в Onyx Commodities Ltd.

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Ф'ючерси на нафту впали на 5,5% до 70,80 долара за барель.

Хоча світові ринки нафти все ще нестабільні на тлі зростаючої торговельної напруженості, а багатьом членам ОПЕК+ потрібні вищі ціни на нафту, щоб збалансувати державні бюджети, група також зіткнулася з тиском з боку Трампа, який вимагає "знизити ціну на нафту".

Після кількох затримок Організація країн-експортерів нафти та її партнери почали відновлювати видобуток, який гальмували останні роки. Цього місяця видобуток збільшать на 138 000 барелів на день.

Прискорене збільшення видобутку в травні покликане чинити тиск на членів групи, які перевищують свої квоти, а також дати їм можливість провести більш масштабні компенсаційні скорочення, щоб спокутувати провину за минулі зради.

Постачання російської нафти - останні новини

Головне управління розвідки України повідомило, що Росія 2024 року перевезла понад 60% морського експорту нафти завдяки тіньовому флоту танкерів , зокрема 78% експортованої сирої нафти і 37% нафтопродуктів. Загальний морський нафтовий експорт держави-агресора оцінюють у понад 80 млрд євро, з яких сира нафта - 57 млрд євро і нафтопродукти - 26 млрд євро.

При цьому експорт нафти з Росії різко впав. Триденна зупинка навантажувальних робіт на ключовому експортному терміналі в Тихому океані призвела до зниження обсягів поставок.

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