Обʼєкти критичної інфраструктури - котельні, водонасосні станції, лікарні та пологові будинки - забезпечені генераторами

На Одещині через масовану атаку по енергетичних об'єктах без світла десятки тисяч абонентів. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, в регіоні є значні пошкодження енергооб’єктів, але люди, на щастя, не постраждали. Наразі в Одесі, за дорученням "Укренерго", відбуваються стабілізаційні відключення населення.

"Через пошкодження енергетичних обʼєктів, внаслідок нічної російської атаки, в Одеській області близько 300 тисяч абонентів будуть підпадати під графіки відключення. Наразі по графіку відключені 260 тисяч абонентів. Фахівці проводять відновлювальні роботи. Обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема котельні, водонасосні станції, лікарні та пологові будинки - забезпечені генераторами", - сказав посадовець.

Відео дня

Також в регіоні функціонують 399 пунктів незламності, ще 413 готові розгорнути в разі потреби.

Кіпер додав, що у мережах не вистачає потужностей та призвав населення економити електроенергію.

Нічна атака РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, вночі російська армія завдала масованої атаки по різних регіонах України, не лише ракетами, а й "шахедами", при цьому змінювався рух ворожих дронів та виснажувався ресурс ЗСУ.

Голова правління "Укренегро" Володимир Кудрицький вже заявив, що сьогоднішня атака окупантів є наймасштабнішою на українську енергетику за останній час. Як повідомили в НЕК "Укренерго", внаслідок атаки пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК "Укренерго", мережі обленерго. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.

Вас також можуть зацікавити новини: