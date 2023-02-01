Індія скуповує російську нафту і стає головним постачальником палива в Нью-Йорк.

Нью-Йорк закуповує незвично велику кількість бензину і дизельного палива в Індії - країні, яка стала головним ринком збуту російської нафти, що перебуває під санкціями.

Як повідомляє Bloomberg, з посиланням на дані Kpler, Індія скуповує російську нафту і стає головним постачальником палива до Нью-Йорка. Близько 89 000 барелів на день з Індії прямують до Нью-Йорка, що є максимальним показником майже за чотири роки.

Як заазначаєтьсяя в матеріалі, це становить понад 40% від загального обсягу імпорту регіону за січень. Це стрибок у порівнянні з середнім показником 5% минулого року.

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"Цей імпорт є важливою заміною європейським поставкам палива, які сповільнилися в останні місяці і, ймовірно, ще більше скоротяться, коли 5 лютого набудуть чинності нові російські санкції", - йдеться в матеріалі.

За даними Kpler, імпорт російської нафти в Індію в цьому місяці досяг рекордного рівня: в січні щоденні обсяги досягли 1,39 млн барелів. Цифри показують, що з червня Росія є найбільшим постачальником Індії.

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Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. Сировину дорожчу ніж 60 доларів за барель забороняється перевозити і страхувати. Йдеться тільки про перевезення по морю, на трубопровідну нафту заборона не поширюється.

З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

1 лютого 2023 року набув чинності указ Путіна про заборону на експорт нафти по ціновій стелі.

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