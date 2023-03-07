Країни Персидського заливу нарощують обсяги торгівлі енергоресурсами з Москвою.

Об’єднані Арабські Емірати збільшили прийом російської нафти у своїх портах. Як зазначає Reuters, це стало відомо завдяки відстеженню суден і інформації торгових джерел.

На даний момент Російська Федерація продає свою нафту за зниженими цінами через зменшення попиту внаслідок накладених санкцій. Також обмеження підштовхнули Москву до зростання співпраці з країнами Перської затоки Саудівською Аравією та ОАЕ. Reuters відзначає, що саме арабські країни протистояли закликам США збільшувати видобування нафти, щоб замінити російські постачання.

Такі дії від ОАЕ є прикладом того, як санкції проти Москви стали причиною змін у традиційних потоках торгівлі енергоносіями. Дані відстеження трекерів говорять про збільшення імпорту російської нафти до ОАЕ після початку повномасштабного вторгнення Росії та у супроводі із запровадженням Заходом обмежень проти бізнесу країни-агресора.

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Платформа Refinitiv Eikon вказує на те, що обсяги поставок російської сирої нафти в Емірати різко зросли в квітні 2022 року.

"Дані відстеження суден показують, що з листопада 2022 року близько 1,5 мільйона барелів російської сирої нафти надійшли до ОАЕ", - додає Reuters.

Росія та її обхід західних санкцій: що відомо

Як повідомляв УНІАН 2 березня, країни Заходу підозрювали ОАЕ в допомозі Росії впоратися з тиском санкцій на енергоносії.

Інша країна Персидського заливу – Саудівська Аравія – теж протягнула свою руку допомоги Москві. РФ експортує дизпаливо в порти саудитів.

У Росії збільшують тіньовий флот для перевезення нафти. На тлі масових санкції Москва хоче наростити свою потужність непомітно експортувати енергоносії.

Однак такі дії не надто допомагають РФ втриматися на плаву. В Росії визнали подвійне падіння доходів від продажу нафти і газу.

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