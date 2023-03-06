Обсяг видатків федерального бюджету агресора у січні-лютому 2023 року перевищив показники аналогічного періоду минулого року на 52%.

На тлі масових антиросійських санкцій, які були введені у відповідь на російське вторгнення в Україну, нафтогазові доходи агресора за січень-лютий 2023 року впали на 46%, до 947 млрд руб.

Як йдеться в заяві Мінфіну країни-агресора, падіння нафтогазових доходів пов'язане зі зниженням котирувань цін на нафту марки Urals та скороченням обсягу експорту газу.

Ненафтогазові доходи агресора в січні-лютому 2023 року склали 2217 млрд руб., знизившись на 9% за рахунок скорочення надходжень податку на прибуток.

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Обсяг видатків федерального бюджету агресора в січні-лютому 2023 року склав 5 744 млрд рублів, перевищивши показники аналогічного періоду минулого року на 52%.

Війна в Україні та ситуація з російськими енергоресурсами

5 грудня 2022 року набули чинності нафтові санкції проти агресора. Було введено стелю цін на нафту в 60 доларів за барель.

У відповідь на санкції, президент РФ Вадимир Путін з 1 лютого 2023 року заборонив експорт нафти за ціновою стелею.

З 5 лютого 2023 року набула чинності заборона на закупівлю російських нафтопродуктів.

1 березня 2023 року в Кремлі визнали, що від початку війни в Україні нафта впала в ціні вдвічі, а вже 3 березня 2023 року в Росії визнали, що втрата видобутку нафти неминуча.

Аналітики прогнозують, що в 2023 році Росія втратить 50% своїх річних доходів від експорту нафти та газу.

6 березня стало відомо про те, що Саудівська Аравія підняла ціну на нафту для ринків Азії та Європи.

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