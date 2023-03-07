У лютому РФ відвантажила в напрямку портів Саудівської Аравії не менше 190.000 тонн дизпалива.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених проти Росії у зв'язку з вторгненням в Україну, країна-агресор почала експортні поставки дизпалива в порти Саудівської Аравії.

Як йдеться в матеріалі The Moscow Times, після ембарго ЄС агресор знаходиться в пошуках нових ринків збуту.

Дані Refinitiv показують, що в лютому РФ відвантажила в напрямку портів Саудівської Аравії не менше 190.000 тонн дизпалива.

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Один з танкерів - SRINI, що завантажив в Балтійському порту Приморськ 66.000 тонн дизпалива, в цей час знаходиться на розвантаженні на терміналі порту Джидда, ще два танкери з дизпаливом з Приморська - APANEMO і ZARYA направляються в порт Рас-Таннура.

За словами трейдерів, російське дизпаливо після переробки може бути реекспортовано до інших країн.

Нафтові санкції проти агресора

5 грудня 2022 року набули чинності нафтові санкції проти Росії, якими було введено стелю цін на нафту в 60 доларів за барель.

З 5 лютого 2023 року набула чинності заборона на закупівлю російських нафтопродуктів.

У відповідь на санкції, президент РФ Вадимир Путін заборонив експорт нафти за ціново стелею.

6 березня 2023 року в Росії офіційно визнали падіння нафтогазових доходів в два рази.

6 березня 2023 року Саудівська Аравія підняла ціну на нафту для ринків Азії та Європи. Ціна зросла у зв'язку з війною в Україні, яка суттєво впливає на весь світовий ринок нафти.

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