Станом на 28 квітня виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання.

Ранкова ракетна атака росіян не завдала шкоди енергетичній інфраструктурі України та не призвела до необхідності обмеження споживання, але на сході країни внаслідок обстрілів пошкоджений енергетичний об’єкт.

Про це повідомило "Укренерго", інформуючи про стан енергосистеми. Станом на 28 квітня виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. "Водопілля спадає. Гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби", - інформує "Укренерго".

Як повідомляється, триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову, також продовжується незначний імпорт зі Словаччини. Зазначається, що ремонтні бригади "Укренерго" працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.

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В компанії нагадали, що внаслідок 15 ракетних та 18 дронових атак енергосистема отримала безпрецедентні пошкодження. Для відновлення того рівня надійності енергопостачання, який був до масованих обстрілів, все ще необхідно багато ресурсу та часу.

"Щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень ворога і все ще продовжує відновлюватися, просимо за можливості переносити використання потужної техніки на нічні та денні години", - закликають споживачів в Укренерго.

Ранковий обстріл України: останні новини

Як повідомляв УНІАН, близько 04:00 російські загарбницькі війська атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95. Відомо, що атака здійснювалася з району Каспійського моря.

Українські захисники відзвітували про знищення 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також двох безпілотників оперативно-тактичного рівня.

В Умані окупанти влучили по багатоповерхівці, внаслідок атаки 11 людей загинули, ще 18 отримали поранення. Триває рятувальная операція, у місті оголосили триденну жалобу.

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки зруйновано будинок - відомо про двох загиблих, серед яких дитина, та поранених.

На Київщині уламки російської ракети влучили у багатоповерхівку, відомо, що постраждала 13-річна дитина.

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