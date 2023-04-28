Крім того, четверо людей зазнали поранень.

Рано вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину. Військові з повітряного командування "Схід" збили сім крилатих ракет, але влучання все одно є.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "У Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно", - повідомив деталі Лисак.

Крім того, як зазначив голова ОВА, в місті ракета зруйнувала й будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа, але на даний час її вже загасили.

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"Й досі вогнеборці працюють на іншому об’єкті, який понівечено через ворожу атаку. Горить будівельна база. Полум’я охопило 400 кв м. На цю хвилину його вдалося локалізувати. Постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу, від пережитого оговтуватиметься вдома", - повідомив він.

"Не минулося й без артилерійського удару. Вночі агресор обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Ніхто не постраждав. Наслідки уточнюються", - додав Лисак.

Атака росіян 28 квітня

Сьогодні вранці російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Влучання зафіксовано в місті Умань Черкаської області. Наразі там відомо про трьох загиблих і 8 поранених. А над Київською областю наші системи ППО збили 11 ракет. Всього окупанти запустили по Україні 23 ракети.

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