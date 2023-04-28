Ймовірна нова атака РФ. Це вже друга хвиля повітряних тривог за сьогодні.

Оновлено 10:40. Відбої повітряних тривог по областях.

Зранку 28 квітня в Україні в деяких областях оголосили повітряну тривогу. Наразі "почервоніли" Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Телеграм-каналі закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу. "Тривоги не ігноруємо", - написав він.

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Не нехтувати сигналами повітряної тривоги закликав й радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. "Фіксуємо знову роботу авіації на Маріуполем та районом. В напрямку Запоріжжя/Дніпропетровщина", - написав він у Телеграм.

Карта повітряних тривог станом на ранок 28 квітня 2023

Росія завдала удару по Україні вранці 28 квітня

Після 4:00 ранку в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Силами оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет та два БпЛА.

На Київщині в Українці уламки ворожої ракети влучили у багатоповерхівку, внаслідок чого постраждала дівчинка. У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинула жінка та дворічна дитина. В Умані внаслідок масованої ракетної атаки 9 людей загинули. Рятувальні роботи тривають.

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