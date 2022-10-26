Окупанти не полишають спроб примусити працівників ЗАЕС підписати контракти з "Росатомом" та вигадують усе нові засоби схилити людей до співпраці.

Російські окупанти посилюють тиск на персонал Запорізької атомної електростанції і агітують його до співпраці з "Росатомом".

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Енергоатому".

Зазначається, що окупанти не полишають спроб примусити працівників ЗАЕС підписати контракти з "Росатомом" та вигадують усе нові засоби схилити людей до співпраці.

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"Наразі загарбники почали тиснути на персонал з подвоєною силою, залучивши до агітації важковиків із топ-менеджменту російської держкорпорації - першого заступника гендиректора з операційного управління "Росатому" Андрія Петрова та першого заступника голови "Росенергоатому" Олександра Шутікова", - йдеться у повідомленні.

У "Енергоатомі" розповіли, що сьогодні, 26 жовтня, "Шутіков - особисто, а Петров - у форматі відеозвернення почали "обробляти" український колектив окупованої росіянами ЗАЕС".

"Задля кращого результату агітації, всіх працівників станції зібрали та виголосили їм звернення, основна ідея якого полягала в необхідності та доцільності переходу до складу "Росатому", - йдеться у повідомленні.

Водночас, наголосили в "Енергоатомі", ця спроба зазнала такої самої невдачі, як і всі попередні. "До "пламєнних рєчєй" окупантів атомники ЗАЕС поставилися скептично і вчергове продемонстрували, що на загарбників не працюватимуть. Бо Запорізька АЕС - українська! Так було, так є і так буде!", - наголошується у повідомленні.

Ситуація на захопленій ЗАЕС

4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола станції.

У зв'язку з ситуацією на ЗАЕС, яка окупована російськими загарбниками, глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі має намір найближчим часом повернутися в Україну для продовження переговорів щодо створення зони безпеки на станції.

Співробітників Запорізької АЕС, які підпишуть контракт з "Росатомом", можуть мобілізувати до лав ворожої армії.

23 жовтня країни Великої сімки (G7) закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС та вивести з неї свій персонал та війська.