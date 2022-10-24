Співробітників атомної електростанції і далі примушують укладати контракти з "Росатомом".

Російські окупанти провели ротацію особового складу на Запорізькій АЕС. Вони продовжують тиснути на співробітників атомної електростанції з метою змусити українських фахівців підписати незаконні контракти з "Росатомом".

Такою інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у традиційному ранковому зведенні з фронту.

"У місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на АЕС. Й далі фіксуються факти здійснення фізичного та морального тиску на працівників Запорізької АЕС з метою примушення їх до підписання контрактів з корпорацією "росатом". Крім того, загарбники заборонили працівникам електростанції виїзд на територію, підконтрольну українській владі", — повідомили в Генштабі.

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Окупація Запорізької АЕС: остання інформація

Рашисти захопили атомну електростанцію ще 4 березня. З тих пір на території об'єкта розташовується ворожа техніка та особовий склад.

Противник обстрілює ЗАЕС з метою звинуватити в цьому Україну і підключити її до російської енергетичної системи. У вересні на атомній електростанції побувала місія МАГАТЕ, однак вона не вплинула на демілітаризацію території об'єкта.

В Росії виключають виведення військ із Запорізької АЕС. Країна-агресор посилається на "зниження ступеня її захищеності" і виникнення умов для контрнаступу ЗСУ.

Рашисти на початку жовтня викрали генерального директора з персоналу ЗАЕС, а потім — ще двох співробітників.

В "Енергоатомі" попередиди, що працівників ЗАЕС можуть мобілізувати до війська окупантів. Це стосується людей, які підпишуть контракти з "Росатомом".

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