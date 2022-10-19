Гроссі також зазначив, що не варто виключати готовність Росії застосувати ядерну зброю.

У зв'язку з ситуацією на ЗАЕС, яка окупована російськими загарбниками, глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі має намір найближчим часом повернутися в Україну для продовження переговорів щодо створення зони безпеки на станції.

Про це повідомляє Reuters.

"Є ймовірність, що я повернуся в Україну і Росію, це власне те, про що ми принципово домовилися, на даний момент ми продовжуємо консультації, спрямовані на встановлення зони захисту. Я шукаю нові шляхи просування вперед, і для цього в якийсь момент, ймовірно, дуже скоро мені доведеться повернутися",-сказав він.

Відео дня

Гроссі також зазначив, що не варто виключати готовність Росії застосувати ядерну зброю.

"Я вважаю, що можливість використання Росією ядерної зброї не є негайною можливістю. Очевидно, що нічого не можна виключати, я не перебуваю в механізмі прийняття рішень в цій країні, але я вважаю, що це буде крайній захід", - сказав Гроссі.

Ситуація на ЗАЕС:

Запорізька АЕС з 4 березня перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС - Енергодар.

З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС один з енергоблоків Запорізької АЕС був відключений від енергосистеми.

23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.

30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його в невідомому напрямку.

5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізької АЕС.

11 жовтня 2022 року стало відомо про те, що окупанти змушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом".

11 жовтня окупанти викрали топ-менеджера ЗАЕС.

14 жовтня В МАГАТЕ заявили про наближення до створення захисної зони навколо ЗАЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: