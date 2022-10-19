У зв'язку з ситуацією на ЗАЕС, яка окупована російськими загарбниками, глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі має намір найближчим часом повернутися в Україну для продовження переговорів щодо створення зони безпеки на станції.
Про це повідомляє Reuters.
"Є ймовірність, що я повернуся в Україну і Росію, це власне те, про що ми принципово домовилися, на даний момент ми продовжуємо консультації, спрямовані на встановлення зони захисту. Я шукаю нові шляхи просування вперед, і для цього в якийсь момент, ймовірно, дуже скоро мені доведеться повернутися",-сказав він.
Гроссі також зазначив, що не варто виключати готовність Росії застосувати ядерну зброю.
"Я вважаю, що можливість використання Росією ядерної зброї не є негайною можливістю. Очевидно, що нічого не можна виключати, я не перебуваю в механізмі прийняття рішень в цій країні, але я вважаю, що це буде крайній захід", - сказав Гроссі.
Ситуація на ЗАЕС:
Запорізька АЕС з 4 березня перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС - Енергодар.
З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.
6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС один з енергоблоків Запорізької АЕС був відключений від енергосистеми.
23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.
30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його в невідомому напрямку.
5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізької АЕС.
11 жовтня 2022 року стало відомо про те, що окупанти змушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом".
11 жовтня окупанти викрали топ-менеджера ЗАЕС.
14 жовтня В МАГАТЕ заявили про наближення до створення захисної зони навколо ЗАЕС.