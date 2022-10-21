З 20 жовтня на тимчасово окупованих територіях діє "воєнний стан", який напередодні ввели окупанти.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія може почати мобілізацію співробітників ЗАЕС.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Як зазначається в повідомленні, співробітників Запорізької АЕС, які підпишуть контракт з Росатомом, можуть мобілізувати до лав ворожої армії.

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З 20 жовтня на тимчасово окупованих територіях діє "воєнний стан", який напередодні ввели окупанти. Відповідно до нього в регіоні планують почати мобілізацію, яка передбачає, що кожне підприємство має виконати план з мобілізованих.

Ситуація на ЗАЕС:

Запорізька АЕС з 4 березня перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС - Енергодар.

З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС один з енергоблоків Запорізької АЕС був відключений від енергосистеми.

23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.

30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його в невідомому напрямку.

5 жовтня Путін видав "указ" про присвоєння окупованій Запорізькій АЕС.

11 жовтня 2022 року стало відомо про те, що окупанти змушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом".

11 жовтня окупанти викрали топ-менеджера ЗАЕС.

14 жовтня В МАГАТЕ заявили про наближення до створення захисної зони навколо ЗАЕС.

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