На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія може почати мобілізацію співробітників ЗАЕС.
Про це повідомляє "Енергоатом".
Як зазначається в повідомленні, співробітників Запорізької АЕС, які підпишуть контракт з Росатомом, можуть мобілізувати до лав ворожої армії.
З 20 жовтня на тимчасово окупованих територіях діє "воєнний стан", який напередодні ввели окупанти. Відповідно до нього в регіоні планують почати мобілізацію, яка передбачає, що кожне підприємство має виконати план з мобілізованих.
Ситуація на ЗАЕС:
Запорізька АЕС з 4 березня перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС - Енергодар.
З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.
6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС один з енергоблоків Запорізької АЕС був відключений від енергосистеми.
23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.
30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його в невідомому напрямку.
5 жовтня Путін видав "указ" про присвоєння окупованій Запорізькій АЕС.
11 жовтня 2022 року стало відомо про те, що окупанти змушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом".
11 жовтня окупанти викрали топ-менеджера ЗАЕС.
14 жовтня В МАГАТЕ заявили про наближення до створення захисної зони навколо ЗАЕС.
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