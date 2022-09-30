Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники.

Після семи місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну представники 50 країн-учасниць Генеральної конференції МАГАТЕ виступили зі спільною заявою, закликавши Росію зупинити ядерний шантаж і негайно припинити будь-які втручання на українських атомних майданчиках.

Про це повідомляє прес-служба Енергоатома.

Учасники конференції відзначили, що будь-які сфальсифіковані референдуми, проведені РФ в межах міжнародно визнаних кордонів України, не матимуть юридичного або політичного впливу на статус ЗАЕС або територій навколо неї.

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"Ми знову закликаємо РФ негайно припинити всі дії проти ядерних об'єктів в Україні для того, щоб українські компетентні органи змогли відновити повний контроль над ними... і для того, щоб МАГАТЕ безпечно і в повному обсязі здійснювало свою діяльність з перевірки гарантій в Україні", – йдеться в спільній заяві.

У заяві підкреслюється, що захоплення Запорізької АЕС військами Росії є головною причиною загроз для ядерної безпеки та фізичного захисту в Україні.

"Ризики ядерних інцидентів залишатимуться високими, поки Російська Федерація присутня на майданчику Запорізької АЕС. Станція має й надалі залишатися приєднаною до української електромережі як невід'ємна частина української енергетичної системи", - йдеться в заяві.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 Червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

25 серпня державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків.

Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення ЗАЕС до своєї мережі.

29 серпня окупанти пошкодили інфраструктуру ЗАЕС, зафіксовано ризик витоку водню.

1 вересня російські окупанти не пустили на ЗАЕС журналістів разом з МАГАТЕ.

23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.

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