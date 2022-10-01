МЗС України наголошує на негайній необхідності максимально мобілізувати зусилля світової спільноти для демілітаризації та деокупації ЗАЕС.

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує протиправне затримання російськими окупантами Генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

"Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку Росії та грубим порушенням міжнародного права. Росія має негайно звільнити Генерального директора ЗАЕС. Закликаємо міжнародне співтовариство, зокрема ООН, МАГАТЕ і групу Семи, також вжити рішучих заходів з цією метою", – наголошується в заяві.

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МЗС України наголошує на негайній необхідності максимально мобілізувати зусилля світової спільноти для демілітаризації та деокупації ЗАЕС та повернення її під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки.

"Очікуємо посилення тиску на державу-агресора з метою припинення обстрілів російськими окупантами ЗАЕС та інших цивільних ядерних об'єктів на території України, недопущення тиску і репресій проти персоналу ЗАЕС та їх сімей", - підкреслюють у відомстві.

Викрадення гендиректора ЗАЄС:

30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його в невідомому напрямку.

Як підкреслив президент "Енергоатому" Петро Котін, Мурашова зупинив ворожий патруль по дорозі від станції до Енергодару. Чоловікові зав'язали очі та відвезли в невідомому напрямку.

Поки немає інформації про місце перебування Ігоря Мурашова і його долю.

Ситуація на ЗАЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

25 серпня державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків.

Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення ЗАЕС до своєї мережі.

29 серпня окупанти пошкодили інфраструктуру ЗАЕС, зафіксовано ризик витоку водню.

1 вересня російські окупанти не пустили на ЗАЕС журналістів разом з МАГАТЕ.

23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.

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