У Києві повністю відновлено роботу системи централізованого теплопостачання. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Роботу централізованого теплопостачання в Києві відновили в повному обсязі", - заявив він.
За словами мера, комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків, але теплогенеруюче обладнання працює в оптимальних параметрах.
"Електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі", - додав Кличко.
Наслідки ракетної атаки 9 березня в Києві
Як повідомляв УНІАН, 9 березня російські війська в черговий раз завдали масованого удару по Україні. Під час атаки в Голосіївському та Святошинському районах Києва пролунали вибухи.
Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетної атаки російських окупантів у Києві було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, частина будинків залишилася без опалення.
Повністю відновити нормальну систему енергопостачання столиці вдалося тільки до вечора суботи. Зараз відключення світла киянам не загрожують.