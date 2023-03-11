Комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків, але в цілому підприємства теплопостачання працюють нормально.

У Києві повністю відновлено роботу системи централізованого теплопостачання. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Роботу централізованого теплопостачання в Києві відновили в повному обсязі", - заявив він.

За словами мера, комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків, але теплогенеруюче обладнання працює в оптимальних параметрах.

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"Електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі", - додав Кличко.

Наслідки ракетної атаки 9 березня в Києві

Як повідомляв УНІАН, 9 березня російські війська в черговий раз завдали масованого удару по Україні. Під час атаки в Голосіївському та Святошинському районах Києва пролунали вибухи.

Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетної атаки російських окупантів у Києві було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, частина будинків залишилася без опалення.

Повністю відновити нормальну систему енергопостачання столиці вдалося тільки до вечора суботи. Зараз відключення світла киянам не загрожують.

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