"Укренерго" скасувало обмеження, що дозволили о 16:45 відновити електропостачання всіх жителів столиці.

У Києві скасували стабілізаційні відключення електричної енергії, запроваджені раніше сьогодні у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів.

"Стабілізаційні відключення у Києві скасовані", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Зокрема, Національна енергетична компанія "Укренерго" скасувала обмеження, що дозволило о 16:45 відновити електропостачання всіх жителів столиці.

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"Через це графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", - йдеться у повідомленні.

Відключення світла в Києві 11 березня

Сьогодні у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районах Києва були застосовані стабілізаційні відключення. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не могли передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Напередодні, 9 березня, російські війська вкотре завдали масованого удару по Україні. Атака тривала понад 6 годин.

За даними Генштабу ЗСУ, ворожі війська здійснили запуски 95 ракет різного базування, серед них 6 крилатих ракет Х-47 "Кинджал". 34 ракети знищили захисники. Також ворог завдав 31 авіаційний удар, зокрема, використав 8 БПЛА типу "Шахед-136", половину яких збито.

Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ.

Після атаки й пошкоджень енергооб’єктів найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.

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