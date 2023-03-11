У Києві скасували стабілізаційні відключення електричної енергії, запроваджені раніше сьогодні у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів.
"Стабілізаційні відключення у Києві скасовані", - йдеться у повідомленні ДТЕК.
Зокрема, Національна енергетична компанія "Укренерго" скасувала обмеження, що дозволило о 16:45 відновити електропостачання всіх жителів столиці.
"Через це графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", - йдеться у повідомленні.
Відключення світла в Києві 11 березня
Сьогодні у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районах Києва були застосовані стабілізаційні відключення. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не могли передавати енергію для всіх мешканців цих районів.
Напередодні, 9 березня, російські війська вкотре завдали масованого удару по Україні. Атака тривала понад 6 годин.
За даними Генштабу ЗСУ, ворожі війська здійснили запуски 95 ракет різного базування, серед них 6 крилатих ракет Х-47 "Кинджал". 34 ракети знищили захисники. Також ворог завдав 31 авіаційний удар, зокрема, використав 8 БПЛА типу "Шахед-136", половину яких збито.
Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ.
Після атаки й пошкоджень енергооб’єктів найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.