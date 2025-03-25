Регіон закінчує зиму із запасами, нижчими за звичайний.

Ціни на газ у Європі знизилися. Трейдери очікують результатів переговорів між офіційними особами США та Росії в Саудівській Аравії, які тривали близько 12 годин.

Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси на нафту впали на 1,8% після незначного зростання напередодні.

Газові трейдери стежать за тим, як просувається припинення вогню, до якого підштовхує президент США Дональд Трамп, на тлі припущень, що перемир'я може призвести до повернення поставок російського газу в Європу.

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Регіон закінчує зиму із запасами, нижчими за звичайний, і перспективами складного сезону накопичення запасів. Поставки російського газу через Україну припинилися на початку січня, коли закінчився термін дії угоди про транзит, а це означає, що Європа тепер отримує ще менше палива від свого колишнього головного постачальника.

Сезонні ціни, як і раніше, вказують на відсутність ринкових стимулів для закачування газу в сховища в літній період. Існує ризик, що на початку сезону закачування газу відбуватиметься повільно, оскільки трейдери очікують корекції цін або збільшення пропозиції на ринку.

Голландські ф'ючерси подешевшали на 1% до 42,30 євро за мегават-годину.

Повернення російського газу в Європу - останні новини

3 березня представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен заявила, що відновлення російського газопроводу "Північний потік-2" не відповідає спільним інтересам країн ЄС, тому що не сприяє диверсифікації енергетичних ресурсів у блоці.

17 березня ціни на газ знизилися через прогнози погоди та заплановані переговори між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, які поліпшили баланс поставок у регіоні.

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