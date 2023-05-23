Україна до початку зими має відмовитись від імпорту газу та накопичити 14 млрд куб. м. у сховищах.

Україна до початку опалювального сезону мінімізує імпорт газу та накопичить у сховищах 14 млрд куб. м. газу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Антикризового енергетичного штабу щодо підготовки до опалювального сезону 2023/24 років, зазначивши при цьому, що за даними Міністерства енергетики, наразі у сховищах приблизно 9,2 млрд куб. м.

Зазначається, що на засіданні штабу визначено, що на початок наступного осінньо-зимового періоду запас газу в сховищах має складати понад 14 млрд куб. м.

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"Наша стратегічна мета – мінімізувати імпорт газу в Україну за рахунок збільшення власного газовидобутку", - зазначив очільник уряду.

Також прем’єр доручив збільшити можливості експорту-імпорту електроенергії з ЄС, забезпечити роботу із захисту від російських дронів і ракет генеруючих потужностей та систем розподілу.

Ситуація з газом

Україна входить до трійки країн Європи з найбільшими запасами газу. На відміну від багатьох наших західних сусідів, Україна здатна повністю забезпечувати потреби в блакитному паливі власного видобутку і, таким чином, зекономити мільярди доларів на закупці енергетичних ресурсів закордоном.

Україна має одні з найбільших ПСГ на континенті, які дозволяють зберігати понад 30 млрд кубів газу. Але наразі вони заповнені менш ніж на половину. Тому Україна пропонує європейським компаніям зберігати газ в українських сховищах.

18 квітня 2023 року в Міненергетики назвали умову для проходження Україною наступної зими.

22 квітня 2023 року експерт зробив невтішний прогноз на опалювальний сезон 2023.

19 травня 2023 року Кабмін затвердив план підготовки до наступної зими та створив штаб для його реалізації.

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