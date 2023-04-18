У розрахунки входить вироблення електроенергії з використанням газу.

Україні потрібно накопичити 14,5 млрд кубометрів газу до початку нового опалювального сезону.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу.

"Що стосується газу, я думаю, що ми будемо орієнтуватися на минулий опалювальний сезон, – це десь до 14,5 млрд. це те, що дасть нам можливість більш впевнено почувати себе перед наступним опалювальним сезоном",-розповів він.

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Міністр енергетики зазначив, що в ці розрахунки входить вироблення електроенергії з використанням газу.

Опалювальний сезон під час війни

Після 24 лютого 1/4 державних шахт опинилися на тимчасово окупованій Росією території.

У вересні 2022 року Міненерго створило оперативний штаб для проходження опалювального сезону.

Опалювальний сезон 2022-2023 став найважчим за всю історію незалежної України. Ворог постійно бомбив енергоструктуру України, намагаючись залишити нашу країну без опалення, електрики, води та зв'язку. По всій території України були введені графіки відкоючень електрики.

За даними Міністерства оборони України, з жовтня 2022 року росіяни здійснили 15 масованих ракетних атак територією України, лише за цей період вони запустили понад 820 крилатих балістичних ракет.

На початок минулого опалювального сезону в сховищах України було накопичено близько 14 млрд кубометрів газу.

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