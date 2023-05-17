ЄС намагається позбавити Росію доходів від продажу енергоносіїв.

Країни Європейського Союзу погодяться заборонити імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з Росії, оскільки ЄС намагається позбавити Росію доходів від продажу енергоносіїв.

Про це агентству Reuters заявила міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера, зазначивши що, рано чи пізно це станеться. я якщо ЄС хоче бути послідовним, потрібно сказати, що ми більше не будемо приймати російський СПГ.

"Рано чи пізно це станеться", — сказала вона, коментуючи питання, чи наважиться ЄС на такий крок.

Відео дня

Оскільки імпорт російської сирої нафти та нафтопродуктів заборонений, а потік російського газу по трубопроводах різко скорочений, імпорт російського СПГ знаходиться в центрі уваги, оскільки ЄС намагається позбавити Росію доходів від продажу енергоносіїв.

У березні країни ЄС погодилися шукати юридичний варіант, щоб заборонити російським компаніям експортувати СПГ до країн Євросоюзу.

Як пише агентство, у березні Рібера надіслала лист імпортерам скрапленого газу і великим операторам в Іспанії з проханням уникати підписання нових контрактів на купівлю російського зрідженого газу після закінчення терміну дії існуючих контрактів. Запит послідував за аналогічним зверненням єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Якщо ми хочемо бути послідовними, нам потрібно сказати, що ми більше не будемо приймати російський СПГ. З часом буде все легше ухвалити рішення з заборони імпорт з Росії", - сказала Рібера.

Усі компанії, з якими контактували, зобов’язалися не підписувати нових контрактів, сказала міністр енергетики Іспанії.

Заборона газу з Росії

14 травня 2023 року стало відомо про те, що Євросоюз і країни "Великої сімки" мають намір заборонити поставки російського газу трубопроводами до Європи. Це перші газові санкції проти РФ з початку вторгнення, хоча раніше Москва сама ж і скоротила ці поставки.

Принципове рішення повинні ухвалити лідери G7 на саміті в Хіросімі вже наступного тижня. Планується заборонити відновлення експорту російського трубопровідного газу до Польщі та Німеччини.

Таким чином Захід хоче гарантувати, що Росія не зможе наростити свої доходи від експорту енергоносіїв на тлі війни в Україні. При цьому один із західних чиновників, який говорив з журналістами на умовах анонімності, сказав, що цей крок зроблять в тому числі і для того, щоб "партнери не передумали в гіпотетичному майбутньому" і не почали закуповувати російський газ знову.

Вас також можуть зацікавити новини: