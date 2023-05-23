Європейська комісія та Азербайджан підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в енергетичній сфері.

Азербайджан має намір збільшити обсяги експорту газу в країни Європи і до 2027 року вийти на поставки обсягом не менше 20 мільярдів кубометрів.

Таку заяву зробив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час проведення азербайджано-литовського бізнес-форуму у Вільнюсі. Як повідомляє прес-служба президента Азербайджану, Алієв нагадав, що в липні минулого року Європейська комісія та Азербайджан підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в енергетичній сфері.

"Згідно з документом ми маємо подвоїти наші поставки природного газу в Європу до 2027 року. У 2021 році наші поставки природного газу до Європи становили 8 мільярдів кубометрів, цього року цей показник дорівнюватиме 12 мільярдам кубометрів, а до 2027 року, я думаю, 20 мільярдів кубометрів, а я вважаю, що це мінімум, тому що потенціал є. Азербайджан як надійний постачальник до Європи сьогодні експортує нафту, природний газ, електроенергію. Ми плануємо експортувати водень, зокрема "зелений" водень", – сказав Алієв.

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Війна в Україні та позиція Азербайджану

У грудні 2022 року, коли Росія бомбила енергосистему України, намагаючись занурити країну в темряву, Азербайджан відправив Україні енергетичне обладнання вартістю понад $800 тисяч.

21 березня 2023 року вперше в історії Казахстан доставив нафту до Азербайджану в обхід Росії. 6900 тонн нафти було відправлено через порт Актау до порту Баку.

19 червня 2022 року Болгарія розпочала отримувати газ з Азербайджану замість російського.

11 березня 2023 року Болгарія заявила про готовність приймати додаткові обсяги газу з Азербайджану.

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