"Газпром" з 27 квітня повністю призупинив постачання газу компанії "Булгаргаз" через відмову переходити на оплату в рублях.

Болгарія почала пробні поставки газу з Азербайджану замість російського газу.

Про це повідомляє болгарське видання BNR.

Вже відбулась пробна подача азербайджанського газу через інтерконнектор між Болгарією і Грецією.

Зазначається, що в тестовому режимі поставки будуть відбуватися до кінця червня, а вже з 2 липня почнеться постачання домовлених обсягів в 1 млрд куб. м.

Як раніше повідомляв УНІАН, Болгарія відмовилась від оплати російського газу у рублях. Країна задовольняє понад 90% своїх потреб у газі імпортом російського "Газпрому".

Як наслідок, російський "Газпром" з 27 квітня повністю призупинив постачання газу компанії "Булгаргаз" (Болгарія) через відмову переходити на оплату в рублях.

Газовий шантаж Росії

У березні 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про продаж газу "недружнім країнам". Цей указ передбачає розрахунок за російський газ лише в рублях.

Європейська комісія вивчила вимоги Путіна і прийшла до висновку, що це порушить санкції. Таким чином, жодна країна ЄС не повинна оплачувати блакитне паливо російською валютою.

Раніше Politico назвав європейські компанії, які піддалися на шантаж Путіна щодо оплати за газ.

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