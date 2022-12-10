Найближчими днями очікується друга партія гуманітарної допомоги.

Азербайджан відправив Україні енергетичне обладнання в якості гуманітарної допомоги. Вантаж включає 45 силових трансформаторів і 50 генераторів. Найближчим часом очікується друга партія.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Азербайджану виданню APA, обладнання надала компанія Azerenergy. Його відправили в Україну в суботу, 10 грудня. Для транспортування трансформаторів і генераторів загальною вагою 52,2 тонни знадобилися чотири вантажівки.

Вартість енергетичного обладнання склала 1 мільйон 422 тисячі манатів (понад $800 тисяч). Найближчими днями відбудеться відправка другої партії гуманітарної допомоги.

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З моменту повномасштабного вторгнення Росії Азербайджан надав Україні допомогу на загальну суму майже 30 мільйонів манатів. Це близько $17,5 мільйонів.

Допомога українській енергетиці: остання інформація

У зв'язку з регулярними російськими ударами по об'єктах енергетичної інфраструктури гостро постало питання підтримки працездатності мережі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 6 грудня повідомив про зростання темпів допомоги від міжнародних партнерів в енергетичному секторі.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, від європейських країн почали надходити перші партії обладнання в рамках ініціативи "Генератори надії". Їх відправили Бельгія, Франція та Норвегія. Домовленості також є зі Словаччиною та Японією.

Вчора, 9 грудня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. У нього включили 150 генераторів.

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