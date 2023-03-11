Таку заяву зробив президент Болгарії Румен Радев на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, Болгарія заявила про готовність приймати додаткові обсяги газу з Азербайджану.

Таку заяву зробив президент Болгарії Румен Радев на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, зазначивши при цьому, що його країна готова організувати транспортування газу до Румунії, Угорщини та Словаччини, повідомляє російський "Інтерфакс".

"Ми раді купувати газ в Азербайджані... звичайно, головним фактором є Азербайджан. Ми готові транспортувати додаткові обсяги азербайджанського газу, об'єднавши можливості і зусилля операторів газопроводів Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Тепер рішення за вами", - сказав Радев.

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У березні 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про продаж газу "недружнім країнам" виключно за російські рублі.

30 березня 2022 року Болгарія заявила про те, що відмовляється від оплати російського газу в рублях.

У квітні 2022 року Росія призупинила поставки газу в Болгарію, попри те, що Болгарія задовольняла понад 90% своїх потреб у газі імпортом російського "Газпрому".

Вже 19 червня 2022 року Болгарія почала отримувати газ з Азербайджану замість російського.

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