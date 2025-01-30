Є чотири європейські країни, які межують з Україною, і принаймні дві з них не припинятимуть поставки електроенергії, заявив Вацлав Бартушка.

Проросійський премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо намагався шантажувати Україну поставками електроенергії через зупинку транзиту російського газу. Проте більшість електроенергії, яку імпортує Україна, надходить з генеруючих потужностей Чехії або Німеччини.

На цей нюанс вказав в інтервʼю "Укрінформу" спеціальний уповноважений Міністерства закордонних справ Чеської Республіки з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка. У цьому контексті він акцентував, що погрози Фіцо є "порожніми".

"Політична заява, яку прем'єр-міністр Фіцо зробив у грудні, дорівнює нулю. Тому що у нас є чотири європейські країни, які межують з Україною, і принаймні дві з них не припинятимуть поставки електроенергії – Польща та Румунія. Що будуть робити Словаччина та Угорщина – не дуже важливо", – заявив Бартушка.

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Він зауважив, що у 2022 році вся Європа допомагала Україні обладнанням для ремонту пошкоджених обʼєктів енергетичної інфраструктури. Запчастини надходили і зі США.

Бартушка висловив переконання в тому, що солідарність партнерів з Україною буде зберігатися.

Роберт Фіцо і Україна: останні заяви політика

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими заявами, не раз негативно висловлювався в бік України. Зокрема, нещодавно він назвав президента України Володимира Зеленського ворогом Словаччини – через зупинку транзиту російського газу через українську територію.

Раніше Фіцо також заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО і матиме проблеми зі вступом в ЄС:

"Третина території України буде під контролем Росії, Україна ніколи не буде членом НАТО. І коли я останнім часом слухаю заяви багатьох політиків, видно, що Україна матиме величезні проблеми зі вступом до Європейського Союзу", – заявив словацький премʼєр.

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