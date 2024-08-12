Експерти МАГАТЕ заявляють, що чули численні вибухи перед початком пожежі на території Запорізької атомної електростанції.
Офіційну заяву опубліковано на сторінці Міжнародного агентства з атомної енергії в мікроблозі X. Повідомляється, що ввечері їхні експерти "стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони ЗАЕС після численних вибухів".
"Команда отримала повідомлення від ЗАЕС про ймовірну атаку безпілотника на одну з градирень, розташованих на майданчику. Про вплив на ядерну безпеку не повідомлялося", - додали в агентстві.Відео дня
Згідно з останніми даними Держслужби з надзвичайних ситуацій України, радіаційна ситуація на території країни стабільна, перевищень не зафіксовано.
"Станом на 00:00 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено. Радіонуклідів техногенного походження, що свідчать про порушення безпечного функціонування АЕС в Україні або транскордонне перенесення, не зафіксовано", - йдеться у Teleram-каналі ДСНС.
Пожежа на Запорізькій АЕС
Про загоряння на території станції стало відомо ввечері. Нікопольська РВА повідомила, що окупанти могли підпалити шини у градирні, щоб викликати паніку у людей.
Російська сторона звинуватила Україну в обстрілі, внаслідок якого нібито й сталася пожежа. Водночас військовий аналітик Ян Матвєєв вважає неможливою пожежу у градирні. Він також схиляється до думки, що росіяни просто підпалили шини.