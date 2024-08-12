Держслужба з наздвичайних подій інформує, що змін радіаційного стану не відбувалося.

Експерти МАГАТЕ заявляють, що чули численні вибухи перед початком пожежі на території Запорізької атомної електростанції.

Офіційну заяву опубліковано на сторінці Міжнародного агентства з атомної енергії в мікроблозі X. Повідомляється, що ввечері їхні експерти "стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони ЗАЕС після численних вибухів".

"Команда отримала повідомлення від ЗАЕС про ймовірну атаку безпілотника на одну з градирень, розташованих на майданчику. Про вплив на ядерну безпеку не повідомлялося", - додали в агентстві. Відео дня

Згідно з останніми даними Держслужби з надзвичайних ситуацій України, радіаційна ситуація на території країни стабільна, перевищень не зафіксовано.

"Станом на 00:00 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено. Радіонуклідів техногенного походження, що свідчать про порушення безпечного функціонування АЕС в Україні або транскордонне перенесення, не зафіксовано", - йдеться у Teleram-каналі ДСНС.

Пожежа на Запорізькій АЕС

Про загоряння на території станції стало відомо ввечері. Нікопольська РВА повідомила, що окупанти могли підпалити шини у градирні, щоб викликати паніку у людей.

Російська сторона звинуватила Україну в обстрілі, внаслідок якого нібито й сталася пожежа. Водночас військовий аналітик Ян Матвєєв вважає неможливою пожежу у градирні. Він також схиляється до думки, що росіяни просто підпалили шини.

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