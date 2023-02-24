Тіньовий флот танкерів з'явився, щоб допомогти РФ обійти санкції.

Мільйони барелів нафти та палива з Росії переправили між танкерами всього за кілька миль від узбережжя Греції. Зазначається, що це є одним із низки обхідних шляхів, які трейдери використовують для обходу санкцій проти РФ.

Як повідомляє Bloomberg, з початку 2023 року з одного танкера на інший у затоці Лаконікос перекачали щонайменше 23 млн барелів російської нафти та додаткових обсягів очищеного палива. Влада Греції заявила, що не може втручатися, оскільки це відбувається за межами територіальних вод країни.

Зазначається, що трейдери та судноплавні компанії знайшли безліч способів забезпечити рух нафти з Росії. Така ж активність спостерігалася біля Сеути, іспанського ексклава у Північній Африці. За даними видання, величезний тіньовий флот танкерів з'явився, щоб допомогти РФ обійти санкції.

Відео дня

Фірми Євросоюзу можуть надавати ці послуги лише у випадку, якщо вантаж на борту купується за ціною в межах встановленою стелі. Глава ЄС із торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що блок стежитиме за виконанням санкцій та працюватиме з країнами, в яких спостерігаються незвичайні моделі торгівлі.

"Аби санкції були ефективними, одна річ, звісно, ухвалювати рішучі політичні рішення, а інша – стежити за виконанням санкцій, щоб вони ефективно застосовувалися", – додав Домбровскіс.

Санкції проти російської нафти

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

В лютому Росія підтвердила плани щодо скорочення нафтовидобутку. Так Кремль намагається боротися із західними санкціями, які передбачають цінову стелю для російських нафтопродуктів.

Згідно з прогнозом Reuters, у березні РФ різко скоротить експорт нафти, щоб підняти ціни.

Як підрахували в Київській школі економіки, в 2023 році доходи Росії від експорту нафти і газу впадуть на 50% порівняно з минулим роком.

Вас також можуть зацікавити новини: