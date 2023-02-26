Є ймовірність, що російські вантажі змішуються з іншими нафтопродуктами та реекспортуються.

На тлі нафтових санкцій проти Росії країни Північної Африки почали масово імпортувати російські нафтопродукти.

Як повідомляє The Wall Street Journal, аналітики підозрюють, що частина російських вантажів експортується назад до Європи.

Як йдеться в матеріалі, імпорт російського дизельного палива в Марокко в січні зріс до 2 млн барелів, проти 600 тис барелів за весь 2021 рік. У лютому очікується прибуття в країну ще не менше 1,2 млн барелів.

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В Алжирі та Єгипті також спостерігається зростання. Туніс, який так само майже не імпортував російських нафтопродуктів в 2021 році, в останні місяці поглинає російські поставки дизельного палива, газойлю, бензину та лігроїну, які зазвичай використовуються для виробництва хімікатів та пластмас.

У січні країна імпортувала 2,8 млн барелів російських нафтопродуктів і імпортує ще 3,1 млн барелів в цьому місяці.

Як йдеться в матеріалі, збільшення імпорту в Туніс та Марокко збігається зі зростанням їх власного експорту нафтопродуктів, що викликає занепокоєння, що російські вантажі змішуються з іншими нафтопродуктами і реекспортуються.

Марокко минулого місяця відправило 280 тис барелів на Канарські острови Іспанії і ще 270 тис барелів до Туреччини, що збіглося з припливом російського дизельного палива в Марокко.

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Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. Сировина дорожче 60 доларів за барель забороняється перевозити і страхувати. Йдеться тільки про перевезення по морю, на трубопровідну нафту заборона не поширюється.

З 5 лютого 2023 року заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

1 лютого 2023 року набув чинності указ Путіна про заборону на експорт нафти по ціновій стелі.

Станом на 21 лютого 2023 року спостерігалося падіння цін на нафту на тлі побоювань уповільнення світової економіки і зниження попиту на паливо.

Росія намагається обходити європейські санкції. Вона перекачує нафту між танкерами для подальшого транспортування на європейські ринки. Один з таких випадків зафіксували біля узбережжя Греції.

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