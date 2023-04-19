Агресор переконує, що обіцяна знижка буде "рекордною" порівняно з усіма іншими клієнтами "Газпрому".

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, президент країни-агресора Володимир Путін запропонував Казахстану рекордну знижку на газ.

Як повідомляє видання The Moscow Times, знижка була запропонована для того, щоб агресор мав можливість схилити президента Касима Жомарта-Токаєва на участь у проекті з будівництва нового трубопроводу до Китаю.

Як йдеться в повідомленні, обіцяна знижка буде рекордною порівняно з усіма іншими клієнтами "Газпрому".

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Як заявив міністр енергетики Казахстану Алмасадам Саткалієв, газ, який Росія готова постачати для забезпечення півночі і сходу Казахстану, буде коштувати "набагато" дешевше, ніж для Білорусі, а з європейськими цінами різниця буде "в рази".

Війна в Україні та ситуація з газом

19 грудня 2022 року міністри енергетики країн Європейського союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ. Вона становитиме €180 за мегават-годину (МВт / год)

Білорусь отримує російський газ по $128,5 за тисячу кубометрів - і це найнижча експортна ціна у світі.

Вартість поставок в Китай по трубопроводу "Сила Сибіру", офіційно не розкривається, становить $290 за тисячу кубів, згідно з оцінкою BCS Global Markets.

У листопаді 2022 року попит на газ в ЄС був на 24% нижче п'ятирічного середнього показника. У Німеччині та Італії, двох найбільших країнах-споживачах газу в ЄС, в листопаді попит впав на 23 і 21% відповідно. У Франції та Іспанії він знизився більш ніж на п'яту частину, а в Нідерландах трохи більше третини.

Станом на 19 квітня 2023 року вперше за 10 років запаси газу в сховищах ЄС досягли рекордного рівня. До початку квітня сховища блоку були заповнені на рівні 55,7%, що є найвищим рівнем щонайменше з 2011 року.

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