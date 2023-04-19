До початку квітня сховища блоку були заповнені на рівні 55,7%, що є найвищим рівнем щонайменше з 2011 року.

Після м'якої зими в газових сховищах в ЄС зберігаються рекордні за більш ніж 10 років обсяги газу, що зміцнює надії на те, що блок зможе мінімізувати імпорт з Росії.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними галузевої організації Gas Infrastructure Europe, до початку квітня сховища блоку були заповнені на рівні 55,7%, що є найвищим рівнем щонайменше з 2011 року.

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Цей рівень також приблизно на 20 процентних пунктів перевищує середній показник за попередні п'ять років, а за останні два тижні він ще більше зріс до 56,5%.

"Газові сховища ЄС заповнені більш ніж наполовину, а це означає, що ми завершили цей опалювальний сезон в комфортному положенні", - зазначила комісар ЄС з енергетики кадрі Сімсон, підкресливши, що блок тепер має більше можливостей для скорочення імпорту російського скрапленого природного газу.

На її думку, збільшення частки відновлюваної енергетики та диверсифікація джерел дозволять деяким державам-членам повністю відмовитися від російського скрапленого газу.

Війна в Україні та ситуація з газом

У грудні 2022 року міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ.

Станом на грудень 2022 року Європа змогла зменшити свою залежність від російського газу.

Росія погрожувала припиненням поставок газу в ЄС у разі введення "цінової стелі".

6 січня 2023 року віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що Путін програв у своєму газовому шантажі Європи. Берлін зміг замінити припинені російські поставки газу, нафти і вугілля через інші канали.

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