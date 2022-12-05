У листопаді 2022 року попит на газ в ЄС був на 24% нижчим за п'ятирічний середній показник.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну країни Євросоюзу в листопаді скоротили попит на російський газ на чверть.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на аналітичні дані компанії ICIS, блоку вдалося знизити свою залежність від російської енергії.

Як зазначається в матеріалі, у листопаді 2022 року попит на газ у ЄС був на 24% нижчим за п'ятирічний середній показник. Аналогічне падіння відбулося і в жовтні.

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Європейські країни зменшують свою залежність від російського газу і нафти, знаходячи альтернативні джерела або змінюючи попит. Їм допомогла не по сезону тепла осінь, хоча за останні два тижні температура впала ближче до нормального рівня.

За даними ICIS, в Німеччині та Італії, двох найбільших країнах-споживачах газу в ЄС, в листопаді попит впав на 23 і 21% відповідно. У Франції та Іспанії він знизився більш ніж на п'яту частину, а в Нідерландах майже на третину.

Війна в Україні та ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1". 2 вересня було оголошено про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північний потік". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. Тоді віце-прем'єр Андрій Спину заявив, що поставки скорочують через технічні проблеми, а Кишинів проситиме про збільшення поставок.

1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

22 листопада "Газпром" заявив, що нібито фіксує осідання в Україні газу, який поставляється споживачам в Молдову і пригрозив скоротити обсяги поставок газу Кишиневу. "Оператор ГТС України" спростував звинувачення в крадіжці газу, який призначений Молдові.

28 листопада 2022 року "Газпром" передумав скорочувати транзит газу через Україну.

Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу в країни ЄС майже вдвічі.

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