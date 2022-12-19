Обмеження можуть ввести в дію з 15 лютого.

Міністри енергетики країн Європейського Союзу домовились про встановлення граничної ціни на газ.

Вона становитиме €180 за мегават-годину (МВт/год), пише Reuters.

Угоди вдалося досягнути після тижневих переговорів. Згідно з документом, верхня межа цін на блакитне паливо в Євросоюзі набуде чинності, якщо ціни на газ у короткострокових контрактах, що укладаються на газовому хабі Title Transfer Facility у Нідерландах, перевищать 180 євро за мегават-годину протягом трьох днів поспіль. Обмеження можуть запрацювати з 15 лютого, однак не торкнуться позабіржових угод.

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Троє офіційних осіб ЄС розповіли виданню, що Німеччина також підтримала угоду Європейського Союзу щодо стелі ціни на газ. Як відомо, вона скептично ставилась до встановлення ліміту.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вже відреагував на рішення ЄС. За його словами, Росія підготує заходи у відповідь, однак для цього потрібен час. Пєсков також назвав санкції "спробою посягнути на ринковий механізм".

Санкції проти російського газу

19 жовтня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті заявила про те, що Європа знайшла заміну для двох третин російського газу. Тоді ж запропонували ввести пакет заходів з подолання енергетичної кризи в ЄС, зокрема - механізм "динамічної" стелі цін на газ.

У відповідь Росія пригрозила припиненням поставок газу до Європейського Союзу, якщо країни-члени введуть обмеження максимальної ціни на нього.

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