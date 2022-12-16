Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання, жертв немає.

Через ракетні обстріли Росії одне з енергетичних підприємств ДТЕК відключилось від енергосистеми. Внаслідок атаки жертв немає.

"Сьогодні під час чергового масованого обстрілу було пошкоджено підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово обстрілювалося росіянами", - йдеться у повідомленні ДТЕК у Telegram.

Зазначається, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання. Через це підприємство відключено від енергосистеми.

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Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання.

Ракетна атака 16 грудня - що відомо

16 грудня російські окупанти здійснили масований ракетний удар по Україні. Українські військові знищили 60 із 76 випущених ворогом ракет.

Через обстріл "Укренерго" оголосило надзвичайну ситуацію в енергосистемі. Енергооб'єкти втратили 50% споживання об'єднаної енергосистеми. через що оголошений режим системної аварії.

При цьому міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок ракетної атаки Росії пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури на сході та півдні України.

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