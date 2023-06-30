Рашисти хочуть знищити ЗАЕС: до чого треба готуватись українцям

Захоплена рашистами Запорізька атомна електростанція перебуває на межі катастрофи. Про підготовку окупантами терористичного акту на станції заявив і президент України. УНІАН розбирався, якими можуть бути наслідки руйнування станції та як нам убезпечити себе та рідних.

Російські окупанти готуються здійснити теракт на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), яку вони захопили в березні 2022 року. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, до 5 липня працівники "Росатому" та їхні місцеві поплічники, які підписали контракти з окупантами, мають покинути станцію. А тим, хто залишається, дали вказівку у разі будь-яких аварій - звинувачувати Україну. І сміх, і гріх.

Ще раніше про плани рашистів підірвати найбільшу в Європі атомну станцію повідомив президент України Володимир Зеленський: "Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього".

Підрив російськими військовими на початку червня Каховської ГЕС та греблі Каховського водосховища залишив цю атомну станцію без зовнішнього водопостачання систем охолодження реакторів, через що експерти та політики почали говорити про значне погіршення ситуації з безпекою.

Керівник ГУР МО України Кирило Буданов також повідомив про мінування росіянами ставка-охолоджувача ЗАЕС, а також про розміщення окупантами начиненої вибухівкою техніки біля 4 з 6 енергоблоків станції.

Загарбники розуміють, що наступ героїчних Збройних сил невдовзі вижене їх з української землі, тому скаженіють і готуються до руйнування Запорізької атомної станції., як це зробили з Каховською ГЕС. До речі, за рік хазяйнування дика орда так і не змогла знайти відповіді, як, окрім шантажу України та світу, можна використати атомну станцію. А перед реальною перспективою втрати контролю над територією, вони зараз думають, як можна нам нашкодити ще більше.

Ситуація на станції погіршується

Через дії рашистів з кожним днем безпека на ЗАЕС погіршується.

"Зараз у нас ситуація складніша, адже вони (російські загарбники - УНІАН) відрізали нас від моніторингу ситуації на станції. Тобто, якщо вони, не дай бог, вчинять якусь дію, внаслідок чого відбудеться аварія, то у нас немає доступу до систем моніторингу, які одразу в режимі реального часу можуть це відфіксувати", - повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, відомий своїми реверансами у бік росіян, які мають значний вплив на цю організацію, після останнього відвідування окупованої Запорізької АЕС назвав ситуацію на станції, як "вкрай нестабільну".

"Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції. Зараз, як ніколи, всі сторони повинні цілком дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії", – йдеться у зверненні Гроссі, опублікованому на сайті МАГАТЕ. Дивна позиція світового регулятора - не називати речі своїми іменами.

Наразі Запорізька АЕС живиться від єдиної діючої лінії електропередач, яка постачає електроенергію, необхідну для охолодження реакторів та підтримки інших функцій ядерної безпеки. У разі її вимкнення стабільність найбільшого ядерного об’єкта Європи буде залежати лише від резервних дизель-генераторів, час роботи яких обмежений.

Крім того, на території замінованої ЗАЕС перебувають велика кількість російських військових та бронетехніки. На дахах машинних залів встановлені вогневі позиції. В цій ситуації будь-які необережні дії або провокації росіян можуть привести до катастрофи. І, здається, загарбники роблять усе, щоб здійснити те, про що попереджає наша розвідка.

Уникнути аварії буде складно

Одним з можливих сценаріїв дій ворога вітчизняні експерти називають руйнацію російськими військовими ставка-охолоджувача станції. Його, разом з трубами системи охолодження, можуть підірвати при відході, щоб зупинити контрнаступ наших захисників.

"Необов'язково реактор підривати. Підірвати можуть цей шлюз охолоджувача дистанційно, коли росіяни вийдуть із ЗАЕС. Замінувати трубопроводи до реакторів й все", - розповіла агенції УНІАН експертка з питань ядерної безпеки Ольга Кошарна.

П’ять з шести реакторів Запорізької атомної електростанції останнім часом перебувають у стані холодної зупинки, температура теплоносіїв яких становить 70 градусів. Це найбезпечніший режим. Один знаходиться у стані гарячої зупинки. Його температура майже у чотири рази більша - 275 градусів. Цей атомний блок потребує більше води для охолодження. І окупанти безглуздо перешкоджають його охолодженню.

За словами Кошарної, якщо система охолодження реакторів вийде з ладу, то для запобіганню катастрофі, коли почнуть плавитися реактори, у вітчизняних енергетиків буде лише сім днів. Якщо реактор перебуває в гарячому стані, - лише доба.

"Робитиметься це все, скоріше для того, щоб зайняти час України ліквідацією аварії. Коли блоки почнуть плавитися, уникнути аварії вже буде складно", - додала Кошарна.

Крім того, на майданчику ЗАЕС існує потенційна загроза, пов'язана зі сховищем відпрацьованого ядерного палива. Там розміщено близько 100 дуже міцних залізобетонних контейнерів, які знаходяться просто неба. Хоча вони є надійними, але не мають захисту від свідомого підриву.

Проте, навіть якщо на Запорізькій атомній станції й виникне надзвичайна ситуація, експерти вважають, що це не стане за масштабами новою Чорнобильською аварією, яку вважають найбільшою техногенною катастрофою в історії людства.

Можливі обриси катастрофи

У разі аварії з викидом радіації на ЗАЕС можуть бути забруднені території Запорізької та прилеглих областей. Розміри забруднення залежатимуть від напрямку і швидкості вітру та погодних умов. При цьому зазнають пошкоджень сільськогосподарські угіддя, міста та села, які опиняться на шляху радіоактивної хмари.

"Найгірші оцінки показують, що це не буде таке сильне зараження, як при Чорнобильській аварії. Воно буде у десятки разів менше, але всеодно це буде критично для Запоріжжя та Дніпра", - вважає фізик-ядерник Володимир Борисенко.

Вітчизняні експерти вважають, що катастрофи апокаліптичного масштабу в разі теракту не буде. Річ у тім, що всі реактори ЗАЕС сховані у герметичний конфайнмент - оболонку з півтораметрового укріпленого залізобетону, яка має витримати як зовнішнє падіння легкого літака, так і внутрішній вибух, аварію і викид радіоактивних матеріалів. На Чорнобильській АЕС такого захисту не було.

"Максимум, до чого може призвести катастрофа на Запорізькій АЕС, - це розплавлення активної зони й незворотне руйнування самого реактора в середині конфайнменту. В такому разі, ми не зможемо відновити роботу ЗАЕС, адже реактор ремонту не підлягає", - сказав екс-голова громадської ради Державної інспекції ядерного регулювання Олексій Толкачов.

Проте, якщо все ж таки й станеться викид радіації в атмосферу, то вітер може рознести її по територіях півдня України разом із Кримом. Зачепить також Краснодарській край Російської Федерації. Якщо рух повітря буде південним, то все піде на Чорне море, торкнеться Молдови й Румунії, далі - на Туреччину. Загалом постраждає увесь чорноморський регіон.

У разі попадання радіоактивних речовин у Дніпро забруднення зазнає Чорне море, а у перспективі - Мраморне та Середземне. Постраждає біорізноманіття й прибережні регіони Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії та й самої Росії. Але за останні півтора року жахливої війни ми побачили, що немає такої дурості, на яку не готові піти громадяни цієї дикої країни. А потім ще будуть брехати, що то не вони.

Що нам робити у разі викиду радіації

Наразі кожен регіон України постійно моніторить радіаційний фон, щоб переконатися, що всі показники у нормі. У випадку аварії на Запорізькій станції детальніші вказівки щодо дій громадян будуть одразу поширені через ДСНС та за допомогою місцевої влади.

За рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України, якщо громадяни знаходяться поблизу місця аварії на ядерному об'єкті, їм треба перейти в укриття (підійде підвал або кімната без вікон). При цьому потрібно уникати стін і даху будівлі, оскільки радіоактивний матеріал осідає на їх поверхні. При собі треба мати скотч або мокру тканину, щоб ущільнити шпарини вікон та дверей.

Якщо людина опинилась на вулиці в момент аварії, потрібно по поверненню у приміщення зняти верхній одяг, запакувати його у пластикові пакети чи контейнери та не підпускати до них членів родини та домашніх улюбленців. Далі потрібно змити можливу радіоактивну пилюку, прийнявши душ.

Воду та їжу потрібно зберігати в герметичних контейнерах. Не треба кип'ятити воду з водогонів, оскільки це не видаляє радіоактивні речовини. Бажано мати достатній запас води у пляшках, вона у них найбезпечніша. Харчові продукти в пакуванні також є безпечними (консерви, банки або коробки). Вживати також можна їжу та напої з холодильника та морозильної камери.

Ну і питання, яке чомусь дуже турбує частину наших громадян: коли варто приймати йодид калію? Спеціалісти радять це робити тільки після відповідного повідомлення від органів влади. Треба бути обачними, бо безпідставне панічне вживання пігулок за порадами сусідок, які точно все знають, навпаки може нашкодити здоров’ю.

Готуємось до повернення станції

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції насправді залишається вкрай складною та непередбачуваною. Є висока ймовірність, що російські загарбники перед тим, як залишити станцію, спробують там підірвати якісь об’єкти та створити максимум проблем для нашої держави. Згадаємо, як ці нелюди обстрілювали атомну станцію з гармат та кулеметів у березні минулого року. Це відбувалось у прямому ефірі, на очах усього світу. Божевіллю росіян насправді не має меж.

Проте, на думку представників влади, енергетиків та експертів, масштаби аварії, скоріше за все, не будуть співставні з Чорнобильською катастрофою. Радіаційне забруднення може обмежитись лише майданчиком ЗАЕС.

В цій ситуації нашій державі важливо в черговий раз голосно привернути увагу міжнародної спільноти до відвертої підготовки Росією теракту на ЗАЕС. Владі варто посилити роз’яснювальну роботу серед населення, розказуючи, що і як потрібно робити в разі аварії на атомній станції.

Частина наших громадян пам’ятає, як ми пережили Чорнобильську катастрофу, і може поділитися досвідом з молоддю. Головне не панікувати і бути готовими до різних варіантів розвитку подій. І нарешті – побажаємо успіхів та непереборної сили нашим мужнім захисникам, бо настає час повернути собі південь України, а разом і найбільшу атомну станцію на нашому континенті.

Артур Крижний