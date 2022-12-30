Гроссі продовжує консультації з українською та російською стороною щодо якнайшвидшого узгодження та запровадження охоронної зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

Резервну лінію Запорізької АЕС відключено вчора через пошкодження внаслідок обстрілів, повідомляє офіційний сайт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), посилаючись на слова генерального директора Рафаеля Гроссі.

"Резервну лінію електропередач напругою 330 кіловольтів (кВ) до української Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) було відключено вчора через пошкодження, спричинені обстрілом", - зазначив Гроссі.

В повідомленні зазначається, що ЗАЕС, усі шість реакторів якої зупинені, продовжує отримувати зовнішню електроенергію, необхідну для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки, від єдиної зовнішньої лінії електропередачі.

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Група експертів МАГАТЕ, яка присутня на ЗАЕС, повідомила, що вчора о 21:35 за місцевим часом її підключення до резервної лінії 330 кВ "Феросплавна-1" було втрачено внаслідок пошкодження на іншому березі Дніпра, масштаб пошкодження поки невідомий, але роботи з ремонту лінії вже тривають. При цьому зазначається, що "Феросплавна 1" була останньою діючою резервною лінією електропередачі ЗАЕС, і тому життєво важливо, щоб її якнайшвидше відновили. Гроссі вчергове наголосив, що всі військові дії, які потенційно загрожують ядерній безпеці та безпеці АЕС України необхідно негайно припинити.

Гендиректор зазначив, що продовжує консультації з Україною та Росією щодо якнайшвидшого узгодження та запровадження охоронної зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

Експерти МАГАТЕ зазначають, що сьогодні було чути звуки гучних вибухів, які, "здавалося, лунали з відстані кількох сотень метрів від об’єкта".

В повідомленні сказано, що Україна повідомила МАГАТЕ, що три інші АЕС країни, розташовані на підконтрольній Україні території, на відміну від ЗАЕС, перебувають у процесі відновлення рівня виробництва електроенергії після зниження вироблення після вчорашніх ракетних обстрілів.

Окупація ЗАЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що сподівається до кінця року знайти рішення щодо створення безпекової зони на Запорізькій АЕС.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС - Енергодар. З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у промисловій зоні АЕС виявлено близько 300 мін, які залишили російські окупанти.

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