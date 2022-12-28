Він хоче нібито перевірити безпеку об'єкта і умови роботи співробітників.

Заступник голови адміністрації президента РФ Володимира Путіна і колишній глава "Росатому" Сергій Кирієнко відвідав захоплену окупантами Запорізьку АЕС.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив поплічник Росії, призначений представником "адміністрації" Запорізької області Володимир Рогов.

"Найбільшу увагу було звернуто на питання забезпечення безпеки станції, а також на заходи, які прийняті для підвищення надійності та працездатності АЕС, а також на умови роботи співробітників "Росатому", — написав він.

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Також з'явилося фото візиту Кирієнка на Запорізьку АЕС. На ньому путініст читає табличку, на якій вказано, хто власник станції. І це - український "Енергоатом".

Ситуація на Запорізькій АЕС

4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону навколо ЗАЕС. Атомна станція не раз зазнавала обстрілів з боку окупантів.

ЗАЕС - найбільша в Європі атомна станція, яка має шість енергоблоків, до повномасштабного вторгнення вона забезпечувала близько п'ятої частини електроенергії в Україні.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. Але очікуваних Україною результатів - відведення звідти окупаційних військ - досягти не вдалося.

У листопаді рада керуючих МАГАТЕ ухвалила вже третю резолюцію із закликом до РФ припинити всі дії на українських ядерних об'єктах.

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