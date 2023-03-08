Він назвав цю ситуацію "доволі дивною історією".

Міністр оборони Олексій Резніков заперечує причетність України до підриву газопроводів РФ у Балтійському морі.

Про це Резніков сказав у Стокгольмі, де бере участь у засіданні міністрів оборони країни ЄС. Він прокоментував інцидент на тлі публікацій у західній пресі про "український слід".

"Для мене це доволі дивна історія, вона не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, що проводиться відповідними владними структурами, опише усі деталі. Це було б певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наша діяльність", - підсумував міністр.

Відео дня

Вибухи на "Північному потоці" - що відомо

Наприкінці вересня 2022 року в нитках російського газопроводу "Північний потік-1" і "Північний потік-2" різко впав тиск.

Влада Швеції, Данії та Німеччини почала розслідувати інциденти на газопроводах. В результаті стало відомо, що причиною стала серія вибухів. На заході в підриві газопроводу запідозрили саму Росію.

За оцінкою експертів, лише деякі країни мають технічні можливості провести такі підводні вибухи - Україна до цього списку не входить.

Однак 7 березня 2023 року, газета "New York Times" написала, посилаючись на перевірених офіційних осіб у США, що нові розвідувальні дані свідчать про те, що атаку на газопроводі "Північний потік" здійснила "проукраїнська група". Однак причетність уряду України до цього - не знайдено.

Білий дім вже закликав "не забігати наперед" з висновками щодо того, хто стоїть за підривом російського газогону "Північний потік" минулого року.

Вас також можуть зацікавити новини: