Пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску.
Про це 26 вересня повідомила компанія-оператор Nord Stream, пише DW.
Причин падіння тиску не знають ні в компанії, ні в Міністерстві економіки і захисту клімату ФРН.
Вже вночі тиск впав і в трубопроводі "Північний потік-2", що йде вздовж "Північного потоку по дну Балтійського моря.
У заяві компанії-оператора Nord Stream 2 AG вказується, що причиною неполадки стала дірка в трубі.
НП сталася у датській виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.
Поставки газу по "Північному потоку" після початку повномасштабної війни
Хоча газопровід "Північний потік - 2" і заповнений газом, він не був використаний для експорту палива з Росії. Через російське вторгнення в Україну Німеччина заморозила процес сертифікації газопроводу, і він не був запущений.
23 лютого Сполучені Штати Америки ввели санкції проти оператора "Північного потоку-2" у відповідь на визнання Росією терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".
1 березня оператор "Північного потоку-2" збанкрутував у зв'язку з введеними західними санкціями щодо Росії через її агресію проти України. Банкрутство підтвердили в уряді швейцарського кантону Цуг, де був зареєстрований Nord Stream 2 AG.
Поставки газу по "Північному потоку" протягом літа спочатку знизилися до 20% від пропускної здатності, а з серпня були фактично припинені.