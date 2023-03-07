Однак її не поєднують з владою України: диверсанти діяли не за вказівкою Києва.

Нові розвіддані США вказують на те, що за атакою на "Північний потік", ймовірно, може стояти українська група. Як повідомляє New York Times у власному матеріалі, таку інформацію надали офіційні особи Штатів.

У той же час ресурс зазначає, що розвідка не вказує на причетність до диверсій на "Північних потоках" президента Володимира Зеленського або українських чиновників. Тобто якщо група влаштовувала саботаж, то діяла без вказівок Києва.

"Вибухові речовини, швидше за все, були закладені за допомогою досвідчених водолазів, які, схоже, не працювали на військові чи розвідувальні служби. Але можливо, що злочинці пройшли спеціальну державну підготовку в минулому", - йдеться у матеріалі.

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Також офіційні особи США заявили, що не було виявлено причетність американських або англійських осіб до цих аварії. Однак вважають, що диверсанти швидше за все були з російським або українським громадянством. Можливо навіть і діяли у союзі.

Наразі у розслідуванні є "великі прогалини", однак останні відомі дані можуть стати "вагомою зачіпкою" до знайдення винних.

Не всі представники розвідки США довіряють цій інформації щодо саботажу українських диверсантів. Їхні думки розділилися, яку вагу можна надати цим припущенням.

Вибухи на "Північному потоці": що відомо

У вересні минулого року компанія "Північний потік" заявила, про падіння тиску в газопроводі, котрим Росія планувала експортувати паливо до Європи. Згодом стало відомо про вибухи на газопроводі.

Джерела у міністерстві оборони Великої Британії запевняли, що Росія кілька тижнів готувалася до диверсії на "Північому потоці". А неподалік місця вибуху були помічені кораблі ВМФ Росії.

29 вересня був виявлений четвертий витік газу у проводі "Північного потоку".

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