На початку жовтня поліція безпеки провела огляд місця злочину.

Швеція проведе додаткове розслідування витоку на газопроводах "Північний потік" у виключній економічній зоні країни.

Про це повідомила Служба державної безпеки Швеції.

"На початку жовтня поліція безпеки провела огляд місця злочину на "Північному потоці-1" та "Північному потоці-2", після чого зміцнилися підозри в грубому саботажі. Прокуратура прийняла рішення про додаткові розслідування на газопроводах", - йдеться в повідомленні.

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Згідно із заявою, розслідування проводитиметься за сприяння шведських сил оборони.

Пошкодження трубопроводу "Північний потік"

Минулого місяця на двох нитках російського газопроводу "Північний потік" через дірку в трубі різко знизився тиск. В результаті аварії з труб могло витекти до 500 мільйонів кубометрів технічного газу.

Причини аварії встановлюють правоохоронці кількох країн. Раніше Служба державної безпеки Швеції провела огляд пошкоджених ділянок газопроводів. Він підтвердив, що витік стався в результаті вибухів. Попереднє розслідування, проведене Данією, також показало, що витоки були викликані "потужними вибухами".

Європейські лідери не виключають, що це був саботаж.

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