Росія атакувала об’єкти 'Нафтогазу' у двох областях: руйнування серйозні

Під час атаки працівники перебували в укриттях.

12 листопада Росія атакувала об'єкти НАК "Нафтогаз" у Чернігівській та Дніпропетровській областях. Про це повідомила пресслужба компанії.

Так, вночі російські війська завдали удару реактивними дронами по об'єкту на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа. У результаті обстрілу пошкоджено обладнання.

"Під час атаки працівники перебували в укриттях. Ніхто з працівників не постраждав. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце", – зазначив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

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Також вдень РФ завдала удару двома ракетами по нафтогазовому об’єкту на Чернігівщині. Внаслідок атаки підприємство зазнало серйозних руйнувань, пошкоджено технологічне обладнання. Усі працівники перебували в укритті.

Удари Росії по об’єктах "Нафтогазу" - останні новини

У ніч на 12 жовтня Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру Групи "Нафтогаз" у Харківській області. Внаслідок удару реактивного дрона виникла пожежа.

Вночі 22 вересня росіяни атакували балістичними ракетами об’єкт нафтогазового комплексу в Полтавській області. Удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливило відновлення та функціонування об'єкта.

У серпні російські терористи здійснили 13 атак на об’єкти НАК "Нафтогаз України" за один тиждень. Під ударами перебувала, зокрема, видобувна інфраструктура. Роботу частини об’єктів було зупинено, також було втрачено частину обсягів видобутку.

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