Не підлягає відновленню: Росія знищила один із обʼєктів 'Нафтогазу'

Об'єкт з 2022 року вже десятки разів зазнавав російських атак.

Вночі 22 вересня росіяни атакували балістичними ракетами об’єкт нафтогазового комплексу в Полтавській області, повідомляє пресслужба компанії НАК "Нафтогаз України".

"Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта", - ідеться в повідомленні.

В пресслужбі компанії зазначили, що щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об’єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють.

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Там додали, що цей об’єкт з 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно й надовго виведене з ладу.

Російські удари по енергетиці - останні новини

2 вересня повідомлялося, що російська армія завдавала масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по ключових магістральних обʼєктах енергетики Одещини. Через атаку без світла залишилось понад 350 тисяч родин Одеського району, зокрема частина обласного центру. Виникли перебої в роботі критичної інфраструктури та електротранспорту.

30 серпня Міністерство оборони Росії офіційно анонсувало підготовку масштабних ударів по енергетичних об'єктах України.

Французький OSINT-аналітик Клеман Молен повідомляв, що під час зимової кампанії РФ, ймовірно, зосередить удари на портах, енергетичній інфраструктурі України, зокрема електропідстанціях та заправних станціях.

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