Пошкоджено критичне обладнання: РФ атакувала об’єкт 'Нафтогазу'

Працівники підприємства під час обстрілу не постраждали.

В ніч на 12 жовтня Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру Групи "Нафтогаз" у Харківській області. Внаслідок удару реактивного дрона виникла пожежа, повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що працівники підприємства під час обстрілу перебували в укритті. Ніхто не постраждав.

"Через атаку було пошкоджено критичне обладнання. Наші працівники роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки влучання та не допустити ризиків для стабільної роботи енергосистеми", – сказав виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

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За його словами, наразі фахівці працюють над ліквідацією аварійної ситуації та усуненням пошкоджень на об'єкті.

Удари Росії по об’єктах "Нафтогазу" - останні новини

Вночі 22 вересня росіяни атакували балістичними ракетами об’єкт нафтогазового комплексу в Полтавській області. Удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливило відновлення та функціонування об'єкта.

У серпні російські терористи здійснили 13 атак на об’єкти НАК "Нафтогаз України" за один тиждень. Під ударами перебувала, зокрема, видобувна інфраструктура. Роботу частини об’єктів було зупинено, також було втрачено частину обсягів видобутку.

17 липня Росія здійснила масовану атаку дронами на один з об’єктів газовидобутку "Нафтогазу" на Харківщині. Це була вже 250-та атака на підприємства "Нафтогазу" від початку цього року.

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