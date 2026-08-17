Втрачено частину видобутку: росіяни за тиждень 13 разів атакували об’єкти 'Нафтогазу'

Всього з початку року Росія 293 рази атакувала об’єкти "Нафтогазу".

За останній тиждень російські терористи здійснили 13 атак на об’єкти НАК "Нафтогаз України". Про це повідомила пресслужба компанії.

"Росія била дронами та ракетами по об’єктах у різних регіонах країни. Один з активів за тиждень атакували кілька разів", - ідеться у повідомленні.

Під ударами перебувала, зокрема, видобувна інфраструктура. За даними "Нафтогазу", є серйозні руйнування обладнання та виробничих потужностей. Роботу частини об’єктів зупинено, було втрачено частину обсягів видобутку.

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Водночас під час атак ніхто зі співробітників не постраждав.

Усього з початку 2026 року війська Російської Федерації 293 рази атакувала об’єкти "Нафтогазу".

Удари Росії по об’єктах "Нафтогазу" - останні новини

Росія систематично атакує дронами та ракетами об’єкти НАК "Нафтогаз України". Так, 7 серпня російські окупанти завдали ударів одразу по семи об'єктах, які забезпечують видобуток нафти та газу на сході країни. Було зруйновано критично важливе для роботи "Нафтогазу" обладнання, що призвело до зупинки низки обʼєктів і втрати суттєвих обсягів видобутку.

17 липня ворог здійснив масовану атаку дронами на один з об’єктів газовидобутку "Нафтогазу" на Харківщині. Це була вже 250-та атака на підприємства "Нафтогазу" від початку цього року.

6 липня російські війська з самого ранку наносили масовані удари по газовидобувних об'єктах "Нафтогазу" на Харківщині. Тоді постраждав один працівник.

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