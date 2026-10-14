Також у РФ очікують на коригування цін на нафту у світі.

Москва планує наростити експорт пального та отримати додаткові доходи завдяки угоді зі США про експорт дизельного пального. Про це заявив віцепрем’єр країни-агресора Олександр Новак, передають росЗМІ.

Він заявив, що наразі Москва веде переговори з Вашингтоном щодо укладення контрактів на постачання дизельного пального до США. Також Новак повідомив, що наразі ще жодна партія дизелю не відправилася до Америки, оскільки для цього знадобиться час зокрема й на завантаження танкерів. РФ планує напряму постачати дизель американським клієнтам.

Новак також заявив, що в результаті цих домовленостей, РФ зможе наростити обсяги переробки нафти та збільшити доходи в бюджет країни-агресора. За його словами, до кінця року РФ вже може збільшити експорт дизельного пального до 3,5 млн тонн на місяць і зайняти близько 10% світового ринку. Крім того, він заявив, що очікує коригування світових цін на нафтопродукти.

Відео дня

Він також прокоментував питання подальших послаблень санкцій з боку США. За його словами, це залежатиме від ситуації на світовому ринку та відносин з Вашингтоном. Наразі, за його словами, сторони ведуть переговори. А коли буде відправлена перша партія – він не повідомив.

Що цьому передувало

Раніше видання Business Insider відзначало, що зростання цін на пальне впливає на рейтинги Трампа напередодні проміжних виборів у США. Видання наголошує, що однією з ключових причин цьому є ситуація на Близькому Сході, де в Ормузькій протоці поставки нафти скоротилися до мінімуму.

Видання Axios раніше відзначало, що в США хочуть спробувати заблокувати дизельну угоду з РФ. За даними журналістів, в нижній палаті Конгресу ініціювали голосування, яке може зупинити зняття санкцій з російської нафтової галузі.

За даними CBSNews, конгресмени як з республіканської, так і з демократичної партії виступили з критикою в бік Трампа на тлі його домовленостей з РФ. Вони закликали його вийти з цих домовленостей, оскільки вони не відповідають інтересам США та фактично є зрадою народу України.

Вас також можуть зацікавити новини: